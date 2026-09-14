Газ треба експортувати, якщо є профіцит: експерт назвав переваги продажу надлишків

Заборона на експорт б'є по видобутку та інвестиціях

За словами Омельченка, до повномасштабної війни приватні газовидобувні компанії активно нарощували видобуток і вийшли на рівень до 5 млрд кубометрів на рік.

Після запровадження заборони на експорт, падіння внутрішнього споживання та звуження ринку збуту приватні компанії почали скорочувати видобуток та інвестиції.



"У підсумку за ці чотири з половиною роки ми втратили близько 6 млрд кубометрів газовидобутку. А якби ми ці обсяги експортували - хоча б половину з утрачених, - це величезні гроші, які теж можна було б вкласти у видобуток і нарощувати далі і податки, і видобуток, і для оборони", - заявив Омельченко.

Експерт наголошує, що закритий ринок і ручне регулювання цін знижують стимули для інвестицій. За його словами, нинішня модель одночасно погіршує фінансовий стан "Нафтогазу" і стримує приватний видобуток.

Коли Україні варто продавати газ

"Я схильний до того, щоб газовий ринок був такий самий відкритий, як ринок електричної енергії: коли є потреба - купуємо, коли профіцит - продаємо", - пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова.



Омельченко проводить пряму аналогію з ринком електроенергії: коли ресурсу достатньо і є надлишок, його продають; коли виникає дефіцит - закуповують ззовні.



"Ця модель працює. А та модель, яку придумали для газу, не працює: вона просто банкрутує і "Нафтогаз", і приватні підприємства. Немає сенсу інвестувати, коли ціни регулюються в ручному режимі", - підсумував експерт.