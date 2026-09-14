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Газ треба експортувати, якщо є профіцит: експерт назвав переваги продажу надлишків

18:05 14.09.2026 Пн
2 хв
Як зміна правил експорту може вплинути на видобуток газу та інвестиції в галузь?
aimg Юлія Бойко
Газ треба експортувати, якщо є профіцит: експерт назвав переваги продажу надлишків Чому заборона на експорт впливає на видобуток газу (фото: facebook.com gas.tso.ua)
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Україні варто переглянути заборону на експорт газу і перейти до моделі, за якої надлишок ресурсу можна продавати за кордон, а за дефіциту - імпортувати.

Як пише РБК-Україна, про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв'ю виданню "Енергобізнес".

Заборона на експорт б'є по видобутку та інвестиціях

За словами Омельченка, до повномасштабної війни приватні газовидобувні компанії активно нарощували видобуток і вийшли на рівень до 5 млрд кубометрів на рік.

Після запровадження заборони на експорт, падіння внутрішнього споживання та звуження ринку збуту приватні компанії почали скорочувати видобуток та інвестиції.

"У підсумку за ці чотири з половиною роки ми втратили близько 6 млрд кубометрів газовидобутку. А якби ми ці обсяги експортували - хоча б половину з утрачених, - це величезні гроші, які теж можна було б вкласти у видобуток і нарощувати далі і податки, і видобуток, і для оборони", - заявив Омельченко.

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Експерт наголошує, що закритий ринок і ручне регулювання цін знижують стимули для інвестицій. За його словами, нинішня модель одночасно погіршує фінансовий стан "Нафтогазу" і стримує приватний видобуток.

Коли Україні варто продавати газ

"Я схильний до того, щоб газовий ринок був такий самий відкритий, як ринок електричної енергії: коли є потреба - купуємо, коли профіцит - продаємо", - пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Омельченко проводить пряму аналогію з ринком електроенергії: коли ресурсу достатньо і є надлишок, його продають; коли виникає дефіцит - закуповують ззовні.

"Ця модель працює. А та модель, яку придумали для газу, не працює: вона просто банкрутує і "Нафтогаз", і приватні підприємства. Немає сенсу інвестувати, коли ціни регулюються в ручному режимі", - підсумував експерт.

Раніше Міненерго повідомляло, що Україна достроково накопичила обсяг газу, необхідний для базового сценарію проходження опалювального сезону 2026/2027. Станом на кінець серпня 2026 року, у підземних сховищах уже знаходилося 14,6 млрд кубометрів газу.

Зазначимо, Кабмін запровадив нульові квоти на експорт природного газу українського походження на початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

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