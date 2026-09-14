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Газ нужно экспортировать, если есть профицит: эксперт назвал преимущества продажи излишков

18:05 14.09.2026 Пн
2 мин
Как изменение правил экспорта может повлиять на добычу газа и инвестиции в отрасль?
aimg Юлия Бойко
Газ нужно экспортировать, если есть профицит: эксперт назвал преимущества продажи излишков Почему запрет на экспорт влияет на добычу газа (фото: facebook.com gas.tso.ua)
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Украине стоит пересмотреть запрет на экспорт газа и перейти к модели, при которой избыток ресурса можно продавать за границу, а при дефиците - импортировать.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью изданию "Энергобизнес".

Запрет на экспорт бьет по добыче и инвестициям

По словам Омельченко, до полномасштабной войны частные газодобывающие компании активно наращивали добычу и вышли на уровень до 5 млрд кубометров в год.

После введения запрета на экспорт, падения внутреннего потребления и сужения рынка сбыта, частные компании начали сокращать добычу и инвестиции.

"В итоге за эти четыре с половиной года мы потеряли около 6 млрд кубометров газодобычи. А если бы мы эти объемы экспортировали - хотя бы половину из утраченных, - это огромные деньги, которые тоже можно было бы вложить в добычу и наращивать дальше и налоги, и добычу, и для обороны", - заявил Омельченко.

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Эксперт отмечает, что закрытый рынок и ручное регулирование цен снижают стимулы для инвестиций. По его словам, нынешняя модель одновременно ухудшает финансовое состояние "Нафтогаза" и сдерживает частную добычу.

Когда Украине следует продавать газ

"Я склонен к тому, чтобы газовый рынок был таким же открытым, как рынок электрической энергии: когда есть потребность - покупаем, когда профицит - продаем", - пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Омельченко проводит прямую аналогию с рынком электроэнергии: когда ресурсу достаточно и есть избыток, его продают; когда возникает дефицит - закупают извне.

"Эта модель работает. А та модель, которую придумали для газа, не работает: она просто банкротит и "Нафтогаз", и частные предприятия. Нет смысла инвестировать, когда цены регулируются в ручном режиме", - подытожил эксперт.

Ранее Минэнерго сообщало, что Украина досрочно накопила объем газа, необходимый для базового сценария прохождения отопительного сезона 2026/2027. По состоянию на конец августа 2026 года в подземных хранилищах уже находилось 14,6 млрд кубометров газа.

Напомним, Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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