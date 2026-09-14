Газ нужно экспортировать, если есть профицит: эксперт назвал преимущества продажи излишков

Украине стоит пересмотреть запрет на экспорт газа и перейти к модели, при которой избыток ресурса можно продавать за границу, а при дефиците - импортировать.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью изданию "Энергобизнес".

Запрет на экспорт бьет по добыче и инвестициям

По словам Омельченко, до полномасштабной войны частные газодобывающие компании активно наращивали добычу и вышли на уровень до 5 млрд кубометров в год.

После введения запрета на экспорт, падения внутреннего потребления и сужения рынка сбыта, частные компании начали сокращать добычу и инвестиции.

"В итоге за эти четыре с половиной года мы потеряли около 6 млрд кубометров газодобычи. А если бы мы эти объемы экспортировали - хотя бы половину из утраченных, - это огромные деньги, которые тоже можно было бы вложить в добычу и наращивать дальше и налоги, и добычу, и для обороны", - заявил Омельченко.

Эксперт отмечает, что закрытый рынок и ручное регулирование цен снижают стимулы для инвестиций. По его словам, нынешняя модель одновременно ухудшает финансовое состояние "Нафтогаза" и сдерживает частную добычу.

Когда Украине следует продавать газ

"Я склонен к тому, чтобы газовый рынок был таким же открытым, как рынок электрической энергии: когда есть потребность - покупаем, когда профицит - продаем", - пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Омельченко проводит прямую аналогию с рынком электроэнергии: когда ресурсу достаточно и есть избыток, его продают; когда возникает дефицит - закупают извне.

"Эта модель работает. А та модель, которую придумали для газа, не работает: она просто банкротит и "Нафтогаз", и частные предприятия. Нет смысла инвестировать, когда цены регулируются в ручном режиме", - подытожил эксперт.