Газ, банки, танкери: що увійде до 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Нові заходи спрямовані на те, щоб позбавити Москву енергетичних доходів і посилити тиск на Володимира Путіна для початку переговорів.

Пакет включає заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня 2027 року - на рік раніше, ніж планувалося раніше. Крім того, обмеження торкнуться російських банків, фінансових структур у Центральній Азії та кількох криптобірж, які допомагають Росії обходити санкції.

"Я думаю, ми цього доб'ємося. Дуже важливо, щоб Європейський Союз продовжував використовувати свої важелі тиску на Росію - ту силу, якою ми володіємо, - щоб допомогти народу України", - заявив міністр з європейських справ Ірландії Томас Бірн в інтерв'ю Bloomberg TV.

Як країни ЄС долали розбіжності

Обговорення нового пакета санкцій тривало кілька тижнів. Австрія, Угорщина та Словаччина блокували рішення, висуваючи власні вимоги.

Австрія намагалася домогтися розморожування активів, пов'язаних із російським бізнесменом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки банку Raiffeisen Bank International AG, понесені в Росії. Однак ця ініціатива не отримала підтримки, і країна відмовилася від вимоги.

"Ми демонструємо солідарність. Нам потрібно говорити єдиним голосом - це наша мета", - сказав держсекретар Міністерства закордонних і міжнародних справ Австрії Йозеф Шелльхорн.

Угорщина також погодилася не блокувати документ. "Ми не накладаємо вето на пакет, тому що розуміємо, що наші основні національні інтереси не порушені. Але санкції не були успішними", - заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Нові заборони і санкції проти посередників Росії

Словаччина зняла заперечення після того, як у підсумкові висновки саміту внесли пункт про необхідність зниження високих цін на енергоносії в ЄС.

Новий пакет також включає торговельні обмеження проти китайських та індійських компаній, які допомагали Росії обходити санкції.

Крім цього, Євросоюз вводить заборону на експорт товарів на суму понад 40 млрд євро, які використовуються в російській військовій промисловості, включно з мінералами, керамікою і гумою.

Крім того, до чорного списку ЄС додано понад 100 нафтових танкерів, задіяних у нелегальній торгівлі російською нафтою. Загальна кількість суден під санкціями сягне близько 550.

Після схвалення лідерами ЄС остаточне затвердження пакета відбудеться на засіданні міністрів країн-членів.