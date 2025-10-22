Газ, банки, танкеры: что войдет в 19-й пакет санкций ЕС против России

Новые меры направлены на то, чтобы лишить Москву энергетических доходов и усилить давление на Владимира Путина для начала переговоров.

Пакет включает запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года - на год раньше, чем планировалось ранее. Кроме того, ограничения коснутся российских банков, финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптобирж, которые помогают России обходить санкции.

"Я думаю, мы этого добьемся. Очень важно, чтобы Европейский Союз продолжал использовать свои рычаги давления на Россию - ту силу, которой мы обладаем, - чтобы помочь народу Украины", - заявил министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн в интервью Bloomberg TV.

Как страны ЕС преодолевали разногласия

Обсуждение нового пакета санкций длилось несколько недель. Австрия, Венгрия и Словакия блокировали решение, выдвигая собственные требования.

Австрия пыталась добиться разморозки активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки банка Raiffeisen Bank International AG, понесенные в России. Однако эта инициатива не получила поддержки, и страна отказалась от требования.

"Мы демонстрируем солидарность. Нам нужно говорить единым голосом - это наша цель", - сказал госсекретарь Министерства иностранных и международных дел Австрии Йозеф Шелльхорн.

Венгрия также согласилась не блокировать документ. "Мы не накладываем вето на пакет, потому что понимаем, что наши основные национальные интересы не затронуты. Но санкции не были успешными", - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Новые запреты и санкции против посредников России

Словакия сняла возражения после того, как в итоговые выводы саммита внесли пункт о необходимости снижения высоких цен на энергоносители в ЕС.

Новый пакет также включает торговые ограничения против китайских и индийских компаний, которые помогали России обходить санкции.

Помимо этого, Евросоюз вводит запрет на экспорт товаров на сумму более 40 млрд евро, используемых в российской военной промышленности, включая минералы, керамику и резину.

Кроме того, в черный список ЕС добавлены более 100 нефтяных танкеров, задействованных в нелегальной торговле российской нефтью. Общее количество судов под санкциями достигнет около 550.

После одобрения лидерами ЕС окончательное утверждение пакета состоится на заседании министров стран-членов.