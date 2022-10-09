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Гайдай розповів, які населені пункти ЗСУ звільнили в Луганській області

Фото: Гайдай розповів, які населені пункти ЗСУ звільнили в Луганській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили сім населених пунктів у Луганській області. У них вже пройшли стабілізаційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він зазначив, що влада не могла повідомити про звільнення населених пунктів раніше, адже там тривали стабілізаційні заходи.

Гайдай повідомив, що першою ЗСУ звільнили Греківку.

Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною.

У Красноріченській селищній громаді Сватівського району деокуповано такі села:

  • Новолюбівка;
  • Невське;
  • Греківка;

У Коломийчиській сільській громаді Сватівського району:

  • Новоєгорівка;
  • Надія;
  • Андріївка;
  • Стельмахівка.

Нагадаємо, 5 жовтня українські військові розпочали деокупацію Луганської області.

Сьогодні Гайдай повідомив, що ЗСУ контролюють сім населених пунктів, але не розповів, які саме.

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Луганськ