Гайдай рассказал, какие населенные пункты ВСУ освободили в Луганской области

Он отметил, что власти не могли сообщить об освобождении населенных пунктов раньше, ведь там продолжались стабилизационные меры.

Гайдай сообщил, что первой ВСУ освободили Грековку.

В настоящее время все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной.

В Краснореченской поселковой общине Сватовского района деоккупированы следующие села:

Новолюбовка;

Невское;

Грековка;

В Коломыйчиской сельской общине Сватовского района: