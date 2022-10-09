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Гайдай рассказал, какие населенные пункты ВСУ освободили в Луганской области

Фото: Гайдай рассказал, какие населенные пункты ВСУ уволили в Луганской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили семь населенных пунктов в Луганской области. В них уже прошли стабилизационные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что власти не могли сообщить об освобождении населенных пунктов раньше, ведь там продолжались стабилизационные меры.

Гайдай сообщил, что первой ВСУ освободили Грековку.

В настоящее время все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной.

В Краснореченской поселковой общине Сватовского района деоккупированы следующие села:

  • Новолюбовка;
  • Невское;
  • Грековка;

В Коломыйчиской сельской общине Сватовского района:

  • Новоегоровка;
  • Надежда;
  • Андреевка;
  • Стельмаховка.

Напомним, 5 октября украинские военные приступили к деоккупации Луганской области.

Сегодня Гайдай сообщил, что ВСУ контролируют семь населенных пунктов, но не рассказал, какие именно.

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Луганск