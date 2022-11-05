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Гайдай розповів, які напрямки фронту в регіоні є найважчими

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (loga gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Луганській області є дві найважчі ділянки фронту. Мова йде про Кремінський та Сватівський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Туди вже встигли підтягнути свіжомобілізованих росіян", - заявив очільник області.

За словами Гайдая, кількість ворожих обстрілів за добу рахується на сотні. Упродовж кожної доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону ЗСУ. Також очільник ОВА розповів про обстановку в окупованому Сєвєродонецьку.

"Сєвєродонецьк ніхто не відновлює. У порожні квартири заселяють військових", - заявив Гайдай.

Також стало відомо, що росіяни грабують покинуті квартири. Задля цього цілі вантажівки з майном вивозять у бік Луганська.

Нагадаємо, що українські бійці розгромили скупчення техніки та живої сили ворога в Луганській області. Росіяни втратили ще 5 танків та дві бронемашини.

У звільнених населених пунктах Луганської області затримали двох колаборантів.

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