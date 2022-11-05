Гайдай розповів, які напрямки фронту в регіоні є найважчими

"Туди вже встигли підтягнути свіжомобілізованих росіян", - заявив очільник області.

За словами Гайдая, кількість ворожих обстрілів за добу рахується на сотні. Упродовж кожної доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону ЗСУ. Також очільник ОВА розповів про обстановку в окупованому Сєвєродонецьку.

"Сєвєродонецьк ніхто не відновлює. У порожні квартири заселяють військових", - заявив Гайдай.

Також стало відомо, що росіяни грабують покинуті квартири. Задля цього цілі вантажівки з майном вивозять у бік Луганська.