Гайдай рассказал, какие направления фронта в регионе самые тяжелые

"Туда уже успели подтянуть свежемобилизованных россиян", - заявил глава области.

По словам Гайдая, количество вражеских обстрелов в сутки исчисляется сотнями. В течение каждых суток россияне до 10 раз пытаются прорвать оборону ВСУ. Также глава ОВА рассказал об обстановке в оккупированном Северодонецке.

"Северодонецк никто не восстанавливает. В пустые квартиры заселяют военных", - заявил Гайдай.

Также стало известно, что россияне грабят брошенные квартиры. Для этого целые грузовики с имуществом вывозят в сторону Луганска.