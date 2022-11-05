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У звільнених населених пунктах Луганської області затримали двох колаборантів

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Луганская область, Субота 05 листопада 2022 13:24
У звільнених населених пунктах Луганської області затримали двох колаборантів Фото: на звільненій території Луганської області затримали двох колаборантів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці затримали у звільнених населених пунктах Луганської області двох поплічників окупантів. Силовики показали відео спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Служби безпеки України у Луганській області.

СБУ зазначила, що на деокупованих територіях тривають стабілізаційні заходи. Співробітники СБУ разом з поліцією продовжують зачистку сіл від окупантів та зрадників.

Так, у звільнених населених пунктах Сватівського району оперативники виявили двох активних помічників російських окупантів. Колаборантів затримали, їм доведеться відповідати за злочинні дії та підтримку ворога.

Нагадаємо, у Харківській області затримали колишню поліцейську, яка працювала на окупантів та вступила до лав "народної міліції".

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