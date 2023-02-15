UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гайдай: в районі Кремінної й Білогорівки - загострення. РФ атакує хвилями з авіацією

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку спостерігається загострення. Окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", - розповів Гайдай.

Своєю чергою він спростував інформацію про те, що нібито українські сили відтіснили росіян за межу адмінкордону Луганської області аж до Донецької.

"Це не відповідає дійсності, наші бійці продовжують тримати оборону", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що РФ використовує важку техніку під Кремінною та намагається прорвати оборону ЗСУ.

Додамо, раніше в ОВА попереджали, що в Луганській області найближчим часом можуть посилитися атаки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськКременнаяВійна Росії проти України