Гайдай: в районі Кремінної й Білогорівки - загострення. РФ атакує хвилями з авіацією

"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", - розповів Гайдай.

Своєю чергою він спростував інформацію про те, що нібито українські сили відтіснили росіян за межу адмінкордону Луганської області аж до Донецької.

"Це не відповідає дійсності, наші бійці продовжують тримати оборону", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що РФ використовує важку техніку під Кремінною та намагається прорвати оборону ЗСУ.

Додамо, раніше в ОВА попереджали, що в Луганській області найближчим часом можуть посилитися атаки окупантів.

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