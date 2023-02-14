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РФ використовує важку техніку під Кремінною та намагається прорвати оборону ЗСУ, - Гайдай

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Луганська область, Вівторок 14 лютого 2023 17:53
РФ використовує важку техніку під Кремінною та намагається прорвати оборону ЗСУ, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники залучили важку техніку для наступу під Кремінною. Вони намагаються прорвати оборону Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На Сватівському напрямку ситуація стабільна, а от на Кремінському та Білогорівському росіяни постійно намагаються прорвати оборону наших захисників", - йдеться у заяві.

Гайдай повідомив, що біля Кремінної ворог до наступів залучав навіть важку техніку. Втім, всі ці спроби армії РФ були відбиті українськими військовими.

"У Макіївці до останнього часу залишалося близько 20 осіб, зараз, після посилення обстрілів з боку ворога - шестеро. Потроху люди погоджуються виїжджати", - розповів глава області.

Гайдай повідомив, що нещодавно українські військові помітили вантажівку мобілізованих росіян, яких везли на фронт. Позиції вже були деокуповані ЗСУ, тому більша частина загарбників потрапила у полон.

Також глава області розказав про жорстокість окупантів. За його словами, у лісосмузі під Щастям знайшли тіло жінки без голови - вона була з чіткою українською позицією та мала татуювання на шиї у вигляди тризубу.

Нагадаємо, що росіяни хочуть повністю захопити Луганську область. Тому найближчими днями атаки окупаційних військ можуть посилитися.

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат під Білогорівкою і Кремінною у Луганській області.

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