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Гайдай: в районе Кременной и Белогоровки - обострение. РФ атакует волнами с авиацией

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области в направлении Белогоровки и в Кременском направлении наблюдается обострение. Оккупационные войска ведут атаки волнами при поддержке авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Мы видим, что идет обострение достаточно мощное, особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Многие обстрелы, враг уже подключает авиацию. Атаки постоянно идут "волнами" с разных сторон", - рассказал Гайдай.

В свою очередь он опроверг информацию о том, что якобы украинские силы оттеснили россиян за границу админграницы Луганской области вплоть до Донецкой.

"Это не соответствует действительности, наши бойцы продолжают держать оборону", - отметил Гайдай.

Напомним, недавно сообщалось, что РФ использует тяжелую технику под Кременной и пытается прорвать оборону ВСУ.

Ранее в ОВА предупреждали, что в Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки оккупантов.

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ЛуганскКременнаяВойна России против Украины