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Гайдай: Люди выходят забрать погибших и сами гибнут под обстрелами

Фото: Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

В Луганской области были случаи, когда люди, которые пытались выйти и забрать погибших, сами погибали под обстрелами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в регионе настолько мощные обстрелы, что погибшие неделями лежат, их даже нельзя забрать и похоронить иногда.

"Поэтому сказать, какое количество людей погибло на сегодня невозможно, но это тысячи людей", - заявил он.

Ранее Гайдай заявлял, что в Луганской области продолжают умирать мирные жители из-за обстрелов со стороны российских войск.

Кроме того, ранее в результате вражеских обстрелов в Луганской области погиб французский журналист.

Так, 30 мая была остановлена эвакуация из Луганской области вследствие того как оккупанты открыли огонь по автомобилю.

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