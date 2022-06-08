Гайдай: Люди выходят забрать погибших и сами гибнут под обстрелами

В Луганской области были случаи, когда люди, которые пытались выйти и забрать погибших, сами погибали под обстрелами.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, в регионе настолько мощные обстрелы, что погибшие неделями лежат, их даже нельзя забрать и похоронить иногда.
"Поэтому сказать, какое количество людей погибло на сегодня невозможно, но это тысячи людей", - заявил он.
Ранее Гайдай заявлял, что в Луганской области продолжают умирать мирные жители из-за обстрелов со стороны российских войск.
Кроме того, ранее в результате вражеских обстрелов в Луганской области погиб французский журналист.
Так, 30 мая была остановлена эвакуация из Луганской области вследствие того как оккупанты открыли огонь по автомобилю.