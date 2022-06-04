Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область, есть жертвы и разрушенные дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, в городе Горное 3 июня от обстрелов русской армией погибли мать с ребенком. Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного.

В Северодонецке есть раненые. Один из снарядов россиян попал в одну из уцелевших квартир, где находился мужчина с ребенком. К счастью, они остались невредимыми. Военные ВСУ эвакуировали их в безопасное место за пределами города.

За сутки в Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по 6 многоэтажных жилых домов. В Горном - 8 домов, в Новоивановке - 7, во Врубовке - 6. Есть разрушение жилищного фонда в поселке городского типа Метелкино.

Оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)