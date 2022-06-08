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Гайдай: Люди виходять забрати загиблих і самі гинуть під обстрілами

Фото: Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

У Луганській області були випадки, коли люди, які намагалися вийти і забрати загиблих, самі гинули під обстрілами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, в регіоні настільки потужні обстріли, що загиблі тижнями лежать, їх навіть не можна забрати і поховати іноді.

"Тому сказати, яка кількість людей загинула на сьогодні неможливо, але це тисячі людей", - заявив він.

Раніше Гайдай заявляв, що у Луганській області продовжують вмирати мирні жителі через обстріли з боку російських військ.

Крім того, раніше в результаті ворожих обстрілів у Луганській області загинув французький журналіст.

Так, 30 травня була зупинена евакуація з Луганської області внаслідок того як окупанти відкрили вогонь по автомобілю.

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