Гайдай: Люди виходять забрати загиблих і самі гинуть під обстрілами

У Луганській області були випадки, коли люди, які намагалися вийти і забрати загиблих, самі гинули під обстрілами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, в регіоні настільки потужні обстріли, що загиблі тижнями лежать, їх навіть не можна забрати і поховати іноді.

"Тому сказати, яка кількість людей загинула на сьогодні неможливо, але це тисячі людей", - заявив він.