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Эвакуация из Луганской области официально остановлена: что произошло

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Луганск, Понедельник 30 мая 2022 15:25
Эвакуация из Луганской области официально остановлена: что произошло Фото: эвакуацию из Луганской области остановили (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

Из Луганской области официально остановили эвакуацию. В понедельник, 30 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль, ехавший за желающими выехать, погиб журналист из Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел, - рассказал он. - Мы официально останавливаем эвакуацию".

По словам Гайдая, осколки снарядов пробили броню машины. Французский журналист, писавший об эвакуации и аккредитованный, получил ранение в шею и погиб.

"Патрульного полицейского спасла каска", - добавил глава региона.

Как сообщалось, оккупанты постоянно обстреливают машины с людьми, желающими эвакуироваться из опасных регионов. Так, российские оккупанты 4 мая в Харьковской области расстреляли колонну из 15 частных автомобилей, в которых находились мирные жители. В результате погибли люди.

Также в селе Белогорье Запорожской области российские оккупанты обстреляли на своем блокпосту машину с мирными жителями. В результате чего один человек погиб.

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