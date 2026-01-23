Гауляйтер оккупированной Херсонщины Сальдо получил новое подозрение
Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о новом подозрении гауляйтеру Владимиру Сальдо, который создал оккупационный батальон на левобережье Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
"Служба безопасности и Нацполиция задокументировали новые преступления предателя Владимира Сальдо - главы оккупационной администрации РФ на левобережье Херсонщины. Гауляйтер помогает россиянам наращивать вооруженную группировку врага в южном регионе", - говорится в сообщении.
Как установила контрразведка СБУ, Сальдо организовал создание так называемого "добровольческого батальона" в поддержку страны-агрессора.
Для этого он еще в августе 2023 года подписал "распоряжение", которым предусмотрено финансирование оккупационного формирования и расквартирование его участников в зданиях захваченных оздоровительных учреждений.
Впоследствии Сальдо инициировал проведение рекрутинговой информкампании во вновь созданную группировку через подконтрольные РФ медийные ресурсы.
Кроме этого, гауляйтер использовал собственный Telegram-канал, в котором призывал местных жителей вступать в батальон.
После формирования командного состава вражеского подразделения его передали под командование Южного военного округа страны-агрессора для участия в боевых действиях против Сил обороны.
Также предатель принимал активное участие в организации закупки военного снаряжения, провизии, медпрепаратов и техники для нужд оккупационного батальона.
На основании собранных доказательств контрразведки Службы безопасности заочно сообщено Сальдо о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Также заочное подозрение за госизмену и коллаборационную деятельность получили одиннадцать представителей командования вражеской группировки.
Отмечается, что поскольку злоумышленники находятся на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности.
Напомним, бывший мэр Херсона Владимир Сальдо - коллаборационист и предатель Украины. Он начал сотрудничать с оккупантами после того, как они в 2022 году взяли под контроль Херсонскую область. Оккупанты назначили его "губернатором" области.
В 2023 году суд заочно приговорил Сальдо к 15 годам заключения. Его обвинили в государственной измене.
В том же году активы коллаборанта и его родственников конфисковали и передали государству.
Кроме того, в декабре 2025 года Сальдо заявил, что хочет передать часть Херсонской области Беларуси. Фактически, это попытка привлечь к оккупации украинского региона третью страну.