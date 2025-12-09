ua en ru
Гауляйтер оккупированной Херсонщины Сальдо хочет передать часть области Беларуси, - ЦНС

Вторник 09 декабря 2025 15:16
Гауляйтер оккупированной Херсонщины Сальдо хочет передать часть области Беларуси, - ЦНС
Автор: Антон Корж

Гауляйтер временно оккупированных Россией территорий Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что хочет передать часть региона Беларуси. Фактически, это попытка привлечь к оккупации украинского региона третью страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, Сальдо заявил, что готов передать Беларуси часть азовско-черноморского побережья. Там, якобы, будут построены санатории и базы отдыха. Сам гауляйтер уже заявил, что это якобы "идеальное место для курортного развития" - и стороны уже, мол, даже обсудили вопрос передачи участков береговой линии.

"На самом деле это прямое декларирование намерения распоряжаться украинской землей и привлекать третье государство к ее контролю", - отмечают в ЦНС.

При этом по данным источников Центра на ВОТ Херсонщины, переговоры с режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ведутся с лета 2024 года. Совещания проводились в закрытом режиме, там обсуждали конкретные земельные участки, расположенные между Геническом и Арабатской Стрелкой.

"В узком кругу Сальдо называет это "обменом политической лояльностью Минска", что позволяет Москве легитимизировать присутствие белорусских структур.Аналитики ЦНС отмечают, что "курортные зоны" это лишь прикрытие: фактически эти территории будут использовать как объекты двойного назначения - логистические базы, закрытые пункты и площадки для развертывания силовых структур РФ и Беларуси", - отмечают в ЦНС.

Такой подход позволит российскому режиму контролировать территорию с помощью союзного режима, обходя международное право. Белорусы режима Лукашенко создадут на ВОТ Херсонщины фактическое военно-политическое присутствие.

"Херсонщина рассматривается оккупантами как ресурсная зона, где "курортная риторика" служит лишь фасадом для укрепления военного и политического присутствия союзных сил. Это прямой пример системного использования ВОТ для реализации стратегических интересов РФ и ее союзников с полным игнорированием суверенитета Украины", - отметили в ЦНС.

Отметим, что Лукашенко 15 сентября встретился в Минске с "гауляйтером" оккупированной части Херсонской области Владимиром Сальдо. Фактически, это было очередное проявление грубого пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Бывший мэр Херсона Владимир Сальдо - коллаборационист и предатель Родины. Он начал сотрудничать с оккупантами после того, как они в 2022 году взяли под контроль Херсонскую область. Оккупанты назначили его "губернатором" области.

В 2023 году суд заочно приговорил Сальдо к 15 годам заключения. Его обвинили в государственной измене. А в том же году активы коллаборанта и его родственников конфисковали и передали государству.

