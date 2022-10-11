Гаубиці, танки та склади: в ЗСУ озвучили втрати Росії на південному напрямку за добу

Протягом доби на південному напрямку наші воїни знищили майже 200 російських військових. Також "приземлили" один "Су-25" .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 63 тисячі живої сили. Лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів.

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