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Гаубиці, танки та склади: в ЗСУ озвучили втрати Росії на південному напрямку за добу

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Вівторок 11 жовтня 2022 02:25
Гаубиці, танки та склади: в ЗСУ озвучили втрати Росії на південному напрямку за добу Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби на південному напрямку наші воїни знищили майже 200 російських військових. Також "приземлили" один "Су-25".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Згідно з повідомленням оперативного командування, протягом доби на південному напрямку Росія втратила:

  • 174 одиниці живої сили;
  • 2 гаубиці "Мста-Б";
  • 12 одиниць автобронетехніки;
  • 2 танки;
  • 2 міномети;
  • 2 БПЛА "Орлан-10";
  • 1 літак "Су-25";
  • 2 склади БК.

"Пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та великокаліберної гармати "Гіацинт-Б", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 63 тисячі живої сили. Лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів.

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