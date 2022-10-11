Гаубицы, танки и склады: в ВСУ озвучили потери России на южном направлении за сутки

В течение суток на южном направлении наши воины уничтожили около 200 российских военных. Также "приземлили" один "Су-25" .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 63 тысяч живой силы. Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов.

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