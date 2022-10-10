ЗСУ ліквідували ще 370 окупантів та "приземлили" літак: нові втрати РФ

Минулої доби українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 62 870 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільші втрати противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська стягують живу силу та техніку на напрям просування Сил оборони на півдні.

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