Гастроентеролог назвала неочевидні причини здуття та як їх уникнути

Бобові - приховані "вороги" вашого травлення

За словами фахівця, хоча овочі загалом не містять багато антинутрієнтів (речовин, що перешкоджають засвоєнню поживних речовин), бобові культури - горох, квасоля, соя - мають їх чимало.

"Навіть людину зі здоровим шлунково-кишковим трактом, яка три-чотири рази поїсть горохову кашу, буде "роздувати", - пояснює гастроентеролог.

Це відбувається тому, що бобові містять інгібітори протеаз. Ці речовини пригнічують наші власні травні ферменти, зокрема ферменти підшлункової залози, що заважає організму добре перетравлювати їжу.

Щоб уникнути дискомфорту, перед вживанням бобові обов'язково треба замочити, а також їсти їх у помірній кількості. Винятком є молода спаржа та молодий зелений горошок, хоча й ними не варто зловживати.

Коли варто зменшити порції

Головний принцип здорового харчування - орієнтуватися на роботу власного шлунково-кишкового тракту.

"Спожита їжа не має викликати здуття, болю, діареї тощо", - наголошує експерт.

Іноді, щоб покращити самопочуття, достатньо просто зменшити в раціоні кількість продуктів, які травна система переносить не дуже добре. Це не завжди означає повну відмову від улюбленої їжі.

Фрукти та овочі без зерен - найкращий вибір для травлення

Гастроентеролог зазначає, що організм дуже добре переносить ті фрукти та овочі, які не мають зерен. До таких належать, наприклад, морква та м'якоть гарбуза.

Кабачки краще звільняти від зерен перед приготуванням. Помідори та огірки також краще вживати без зернят.

Ці прості рекомендації допоможуть вам насолоджуватися сезонними овочами та фруктами без неприємних наслідків для травлення.