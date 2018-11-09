Гройсман недоволен положением дел в ГАСИ

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман посоветовал Кудрявцеву более настойчиво работать над наведением порядка в отрасли

Премьер-министр Владимир Гройсман высказал недовольство положением дел в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и посоветовал руководителю ведомства Алексею Кудрявцеву более настойчиво работать над наведением порядка в отрасли. Об этом Гройсман сказал время часа правительства в Верховной раде сегодня, 9 ноября, отвечая на вопрос нардепа Владимира Арьева о возможных коррупционных злоупотреблениях в ГАСИ.

"Я и сам недоволен сегодня положением дел в Государственной архитектурно-строительной инспекции, думаю, что руководителю нужно более настойчиво работать над наведением порядка", - заявил Гройсман.

В то же премьер напомнил, что правительством принимаются реформаторские усилия в сфере стройиндустрии. В частности, с 1 сентября Кабинет министров одобрил новые архитектурно-строительные нормы, которые, по словам Гроймсмана "позволяют работать и строить, избегая излишней бюрократии".

Государственную архитектурно-строительную инспекцию с мая 2015 возглавляет Алексей Кудрявцев, бывший депутат партии "Батькивщина" в местном совете Бориспольского района Киевской области.

На этой неделе ряд СМИ сообщили о намерении Кудрявцева баллотироваться от партии "Батькивщина" в парламент по одному из мажоритарных округов Киевской области, охватывающей территорию Бориспольского района. При этом сам Кудрявцев официально отрицает свои связи с Юлией Тимошенко и партией "Батькивщина".