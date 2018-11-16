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В ДАБІ відреагували на затримання керівника херсонського управління інспекції

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 16:56
В ДАБІ відреагували на затримання керівника херсонського управління інспекції
Фото: затримання хабарників (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Сергія Циклінського затримали на хабарі

В Державній архітектурно-будівельній інспекції України (ДАБІ) відреагували на затримання керівника херсонського управління інспекції Сергія Циклінського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДАБІ у Facebook.

У ДАБІ зазначили, що Херсонська область залишається однією з найпроблемніших у сфері держархбудконтролю. Повідомляється, що у вересні було звільнено керівника територіального органу ДАБІ у Херсонській області через виявлені факти зловживань. Після цього, за рекомендацією Херсонської обласної державної адміністрації на цю посаду було висунуто кандидатуру Сергія Циклінського і у жовтні його призначили на посаду.

"Встановлені сьогодні факти демонструють, що Сергій Циклінський не виправдав покладених на нього сподівань. Чітка позиція Держархбудінспекції - таким людям не місце в системі держархбудконтролю. Державна архітектурно-будівельна інспекція засуджує скоєний керівником територіального органу вчинок", - йдеться у заяві.

Крім того, у ДАБІ заявили про готовність співпрацювати з правоохоронними органами.

В ДАБІ відреагували на затримання керівника херсонського управління інспекції

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Циклінського та його спільників - головного інспектора та керівника приватного підприємства затримали на хабарі у 4,5 тис. доларів, які вони вимагали за погодження документації на забудову.

РБК-Україна також писало, що на Волині начальника відділу ДАБІ судитимуть за хабар у 4 тис. доларів.

Додамо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив невдоволення станом справ ДАБІ і порадив керівнику відомства Олексію Кудрявцеву більш наполегливо працювати над наведенням порядку в галузі. 

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