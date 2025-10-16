"Гарячі виплати": Кремль винайшов новий спосіб заманювати росіян на війну проти України

Зазначається, що участь у цій схемі наразі беруть не менше 12 російських регіонів. Схема проста - якщо росіянин укладе контракт протягом найближчих 45-90 днів, то отримає "особливі умови" та "підвищені виплати".

Представники федеральної влади та армії в регіонах, де діють такі "акції", стверджують, що кількість звернень нібито зростає дуже сильно. В Тюменській області вона зросла у нібито аж два рази.

Хто міняє кров на "різаний папір"

У вже згадуваній Тюменській області РФ з 6 жовтня виплачують 3,4 мільйона рублів, якщо укласти контракт до 30 листопада. Ханти-Мансійський автономний округ за тими ж умовами підписання пропонує 2,65 мільйона рублів, а Нижньовартовськ в ХМАО додає до цієї суми ще 100 тисяч рублів.

Тульська, Московська та Тамбовська області пропонують 2,6 мільйона рублів, якщо укласти контракт з 1 жовтня по 31 грудня цього року.

Видання зазначило, що подібні "акції" на кілька місяців оголошували й інші російські регіони:

Костромська область - 1 млн рублів від регіону з 1 травня до кінця 2025 року;

Омська область - 700 тис. з 16 червня до 1 серпня 2025 року;

Володимирська область - 2,1 млн з 1 липня до 30 вересня 2025 року;

Новосибірська область - 1,6 млн з 1 липня по 30 вересня 2025 року;

Челябінська область - 1,5 млн рублів до кінця 2025 року, а також 2,4 млн рублів з 20 жовтня по 20 грудня 2025 року;

Воронезька область та Алтайський край - 2,1 млн рублів до кінця 2025 року;

Тимчасово окупований Крим - 800 тисяч до кінця 2025 року, що є найнижчою сумою.

"Приведи друга" на смерть

Окрім підвищених виплат протягом обмеженого часу, діють й інші "програми заохочення". Наприклад, у Ленінградській області Росії до виплати додають земельний договір на 419,6 тис. рублів.

Також існує програма, яку видання умовно назвало "приведи друга" - вона розрахована на підвищені виплати за вербування до армії іногородніх мешканців та іноземних громадян.

Наприклад, у Рязанській області РФ за вербування мешканців іншого регіону можна отримати 345 тисяч рублів. Окремо там же 92 тисячі отримують представники силових структур за кожного "добровольця" для армії.

Щобільше, Рязанська область відкрито підтримує програму вербування до ЗС РФ іноземців. Губернатор області Павел Малков обіцяє 574 тисячі рублів за "голову" іноземного громадянина, який "погодиться" служити в російській армії.

Також відзначився Пермський край: там пропонують до 200 тисяч рублів за вербування росіян з інших регіонів РФ.Але загалом у Пермському краї виплати менші, ніж в Рязанській області.