"Гарячі виплати": Кремль винайшов новий спосіб заманювати росіян на війну проти України

В Росії намагаються рекрутувати на війну нових "контрактників", пропонуючи їм так звані "гарячі виплати". Фактично, керівництво цих регіонів використало принцип "акції" - якщо підписати контракт до визначеної дати, виплати будуть більшими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Важные истории".
Зазначається, що участь у цій схемі наразі беруть не менше 12 російських регіонів. Схема проста - якщо росіянин укладе контракт протягом найближчих 45-90 днів, то отримає "особливі умови" та "підвищені виплати".
Представники федеральної влади та армії в регіонах, де діють такі "акції", стверджують, що кількість звернень нібито зростає дуже сильно. В Тюменській області вона зросла у нібито аж два рази.
У вже згадуваній Тюменській області РФ з 6 жовтня виплачують 3,4 мільйона рублів, якщо укласти контракт до 30 листопада. Ханти-Мансійський автономний округ за тими ж умовами підписання пропонує 2,65 мільйона рублів, а Нижньовартовськ в ХМАО додає до цієї суми ще 100 тисяч рублів.
Тульська, Московська та Тамбовська області пропонують 2,6 мільйона рублів, якщо укласти контракт з 1 жовтня по 31 грудня цього року.
Видання зазначило, що подібні "акції" на кілька місяців оголошували й інші російські регіони:
Окрім підвищених виплат протягом обмеженого часу, діють й інші "програми заохочення". Наприклад, у Ленінградській області Росії до виплати додають земельний договір на 419,6 тис. рублів.
Також існує програма, яку видання умовно назвало "приведи друга" - вона розрахована на підвищені виплати за вербування до армії іногородніх мешканців та іноземних громадян.
Наприклад, у Рязанській області РФ за вербування мешканців іншого регіону можна отримати 345 тисяч рублів. Окремо там же 92 тисячі отримують представники силових структур за кожного "добровольця" для армії.
Щобільше, Рязанська область відкрито підтримує програму вербування до ЗС РФ іноземців. Губернатор області Павел Малков обіцяє 574 тисячі рублів за "голову" іноземного громадянина, який "погодиться" служити в російській армії.
Також відзначився Пермський край: там пропонують до 200 тисяч рублів за вербування росіян з інших регіонів РФ.Але загалом у Пермському краї виплати менші, ніж в Рязанській області.
Зазначимо, за даними ISW, зараз в Росії фіксується зниження кількості добровольців на війну проти України. Гроші вже не стимулюють росіян йти помирати в Україні у таких же обсягах, як це було раніше.
А починаючи з серпня 2025 року, вперше з початку повномасштабної війни проти України в Росії різко змінили розміри одноразових виплат контрактникам. Якщо в одних регіонах суми урізали майже вдвічі, то в інших - навпаки збільшили. Це сталося на тлі величезного дефіциту бюджету РФ.