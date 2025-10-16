"Горячие выплаты": Кремль изобрел новый способ заманивать россиян на войну против Украины

Отмечается, что участие в этой схеме сейчас принимают не менее 12 российских регионов. Схема проста - если россиянин заключит контракт в течение ближайших 45-90 дней, то получит "особые условия" и "повышенные выплаты".

Представители федеральных властей и армии в регионах, где действуют такие "акции", утверждают, что количество обращений якобы растет очень сильно. В Тюменской области оно выросло якобы аж в два раза.

Кто меняет кровь на "резаную бумагу"

В уже упоминавшейся Тюменской области РФ с 6 октября выплачивают 3,4 миллиона рублей, если заключить контракт до 30 ноября. Ханты-Мансийский автономный округ по тем же условиям подписания предлагает 2,65 миллиона рублей, а Нижневартовск в ХМАО добавляет к этой сумме еще 100 тысяч рублей.

Тульская, Московская и Тамбовская области предлагают 2,6 миллиона рублей, если заключить контракт с 1 октября по 31 декабря этого года.

Издание отметило, что подобные "акции" на несколько месяцев объявляли и другие российские регионы:

Костромская область - 1 млн рублей от региона с 1 мая до конца 2025 года;

Омская область - 700 тыс. с 16 июня до 1 августа 2025 года;

Владимирская область - 2,1 млн с 1 июля до 30 сентября 2025 года;

Новосибирская область - 1,6 млн с 1 июля по 30 сентября 2025 года;

Челябинская область - 1,5 млн рублей до конца 2025 года, а также 2,4 млн рублей с 20 октября по 20 декабря 2025 года;

Воронежская область и Алтайский край - 2,1 млн рублей до конца 2025 года;

Временно оккупированный Крым - 800 тысяч до конца 2025 года, что является самой низкой суммой.

"Приведи друга" на смерть

Кроме повышенных выплат в течение ограниченного времени, действуют и другие "программы поощрения". Например, в Ленинградской области России к выплате добавляют земельный договор на 419,6 тыс. рублей.

Также существует программа, которую издание условно назвало "приведи друга" - она рассчитана на повышенные выплаты за вербовку в армию иногородних жителей и иностранных граждан.

Например, в Рязанской области РФ за вербовку жителей другого региона можно получить 345 тысяч рублей. Отдельно там же 92 тысячи получают представители силовых структур за каждого "добровольца" для армии.

Более того, Рязанская область открыто поддерживает программу вербовки в ВС РФ иностранцев. Губернатор области Павел Малков обещает 574 тысячи рублей за "голову" иностранного гражданина, который "согласится" служить в российской армии.

Также отличился Пермский край: там предлагают до 200 тысяч рублей за вербовку россиян из других регионов РФ. Но в целом в Пермском крае выплаты меньше, чем в Рязанской области.