Гаряча неділя: ЦАХАЛ вдарила по "Хезболлі", а на півдні Ізраїлю пролунали постріли

Армія оборони Ізраїлю атакувала об'єкти "Хезболли", після чого на півдні країни пролунали постріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що в неділю, 20 квітня, ізраїльські військові атакували декілька пускових установок та об'єкт військової інфраструктури, з яких діяли терористи "Хезболли" в районі Набатіє на півдні Лівану.
Також ЦАХАЛ ударом ліквідувала в районі Хули на півдні Лівану терориста, який був начальником інженерної служби угруповання в комплексі Одаіссе (Аль-Аадайса).
"Така діяльність терористичної організації "Хезболла" є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном, і становить загрозу для ізраїльського цивільного населення", - повідомила Армія Ізраїлю.
Близько 23:00 ізраїльські сили безпеки повідомили, що чули постріли в районі долини Кадеш-Барнеа на півдні Ізраїлю. Солдати ЦАХАЛ провели обшуки в цьому районі та виключили підозру на інцидент з безпекою в цьому районі.
У Секторі Газа продовжується військова кампанія Ізраїлю та бойовиками палестинського угруповання ХАМАС.
Нещодавно ізраїльські військові почали наземну операцію біля міста Рафах для розширення зони безпеки.
Зокрема, ЦАХАЛ вирішила розширити присутність на півдні Сектора Газа та сформувати нову зону безпеки між містом Рафах і кордоном з Єгиптом.
Днями палестинські терористи запропонували Ізраїлю провести обмін заручниками "всіх на всіх".
Тим часом прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу не має наміру обдурювати ХАМАС для звільнення всіх ізраїльських заручників.
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