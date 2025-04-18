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У ХАМАС заявили про готовність звільнити всіх заручників, назвали умову

П'ятниця 18 квітня 2025 04:24
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У ХАМАС заявили про готовність звільнити всіх заручників, назвали умову Фото: ХАМАС (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

ХАМАС хоче укласти угоду про припинення війни в Секторі Газа. До того ж, угрупування має намір обміняти усіх ізраїльських заручників на палестинців, ув'язнених в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Халіль аль-Хайя, лідер угруповання в Газі, який очолює переговорну групу, заявив, що угруповання більше не погодиться на проміжні угоди, зайнявши позицію, яку Ізраїль навряд чи прийме, і яка може ще більше відстрочити припинення руйнівних обстрілів, що поновилися в останні тижні.

"Нетаньягу і його уряд використовують угоди як прикриття для свого політичного порядку денного, в основі якого лежить продовження війни на знищення і голод, навіть якщо ціною цього буде принесення в жертву всіх своїх ув'язнених (заручників). Ми не будемо брати участь у проведенні цієї політики", - сказав Хайя, звертаючись до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Останній раунд переговорів щодо відновлення режиму припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників закінчився без видимого прориву, повідомили палестинські і єгипетські джерела.

Хайя заявив, що ХАМАС прийняв пропозицію посередників, Катару і Єгипту, звільнити частину заручників в обмін на палестинців, ув'язнених Ізраїлем, і почати переговори про реалізацію другого етапу угоди про припинення вогню, що включає припинення війни і виведення ізраїльських сил з Гази.

Він звинуватив Ізраїль у тому, що той висунув контрпропозицію з "неможливими умовами".

Пропозиції Ізраїлю

Єгипет, який виступає в ролі посередника, представив угрупуванню ХАМАС нову ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню в Секторі Газа. Але ХАМАС вважає, що пропозиція не відповідає його вимогам.

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