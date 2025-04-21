Горячее воскресенье: ЦАХАЛ ударила по "Хезболле", на юге Израиля звучали выстрелы

Армия обороны Израиля атаковала объекты "Хезболлы", после чего на юге страны были слышны выстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что в воскресенье, 20 апреля, израильские военные атаковали несколько пусковых установок и объект военной инфраструктуры, из которых действовали террористы "Хезболлы" в районе Набатие на юге Ливана.
Также ЦАХАЛ ударом ликвидировала в районе Хулы на юге Ливана террориста, который был начальником инженерной службы группировки в комплексе Одаиссе (Аль-Аадайса).
"Такая деятельность террористической организации "Хезболла" является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном, и представляет угрозу для израильского гражданского населения", - сообщила Армия Израиля.
Около 23:00 израильские силы безопасности сообщили, что слышали выстрелы в районе долины Кадеш-Барнеа на юге Израиля. Солдаты ЦАХАЛ провели обыски в этом районе и исключили подозрение на инцидент с безопасностью в этом районе.
В Секторе Газа продолжается военная кампания Израиля и боевиками палестинской группировки ХАМАС.
Недавно израильские военные начали наземную операцию возле города Рафах для расширения зоны безопасности.
В частности, ЦАХАЛ решила расширить присутствие на юге Сектора Газа и сформировать новую зону безопасности между городом Рафах и границей с Египтом.
На днях палестинские террористы предложили Израилю провести обмен заложниками "всех на всех".
Между тем премьер-министр Беньямин Нетаньяху не намерен обманывать ХАМАС для освобождения всех израильских заложников.
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