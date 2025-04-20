"Маячня і капітуляція": Нетаньягу відкинув заклики обманути ХАМАС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави ізраїльського уряду.

У зверненні Нетаньягу наголосив, що війна проти ХАМАСу не може бути завершена без усунення від влади палестинського угруповання. Він назвав "маячнею" припущення, що планує "обдурити" ХАМАС, погодившись припинити конфлікт для звільнення заручників, а опісля наказати поновити бойові дії.

Глава уряду зазначив, що палестинські бойовики вимагають повного відступу Ізраїлю з Сектора Газа, зокрема з Філадельфійського коридору на кордоні між Єгиптом і анклавом, а також із буферної зони, яку створив Ізраїль.

Глава уряду заявив, що ХАМАС вимагає "обов'язкових міжнародних гарантій", щоб гарантувати неповернення Ізраїлю до війни після звільнення заручників.

"Ми не закінчимо "війну відродження", доки не знищимо ХАМАС у Газі, не повернемо всіх наших заручників і не переконаємося, що Газа більше не становить загрози для Ізраїлю", - сказав Нетаньягу.

Обдурити вбивць неможливо

Ізраїльський прем'єр насміхнувся над експертами, які закликають "обдурити" ХАМАС, спочатку погодившись на припинення війни для звільнення заручників, а опісля відновити бойові дії.

"Вони (експерти. - ред.) закликають прийняти диктат ХАМАСу і кажуть нам: "Капітулюйте зараз, залиште Газу і Філадельфійський коридор, обдуріть бойовиків, пообіцявши, що не будете відновлювати війну, а після того, як ХАМАС поверне всіх заручників, поновіть війну". Найсмішніше те, що ці експерти відкрито закликають до такого курсу дій у телевізійних дослідженнях, які дивиться ХАМАС", - додав він.

Нетаньягу назвав палестинських бойовиків групою підлих убивць, але не вважає їх дурними.

"Вони вимагають обов'язкових міжнародних гарантій, які унеможливлять маревні виверти, які самозвані експерти демонструють нам у студіях. Ці телевізійні мудреці не мають жодного уявлення про те, як функціонує міжнародна система. Ніхто, зокрема Сполучені Штати, не кажучи вже про Китай, Росію чи інших членів Ради Безпеки ООН, не піддасться на цю хитрість, яка унеможливить повернення до війни. Ми не матимемо жодної легітимності для цього", - сказав глава уряду.

Ізраїльський прем'єр підкреслив, що "немає жодного "фейкового зобов'язання".

"Якщо ми візьмемо на себе зобов'язання не воювати, ми не зможемо повернутися до бойових дій у Газі. Я вірю, що ми можемо повернути наших заручників, не капітулюючи перед диктатом ХАМАСу. Ми будемо посилювати тиск на ХАМАС до тих пір, поки не досягнемо всіх цілей війни", - пообіцяв Нетаньягу.