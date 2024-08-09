Гарріс стикається з труднощами у залученні важливих категорій виборців, - експерт

Передісторія

Гарріс розпочала свою передвиборчу кампанію після того, як президент США Джо Байден вирішив не висувати свою кандидатуру через невдалий виступ на дебатах з Дональдом Трампом.

Після дебатів серед демократів та спонсорів кампанії американського лідера розпочалася паніка, оскільки всі засумнівалися у можливості його перемоги на майбутніх виборах.

Нещодавно Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США від Демократичної партії. До того ж Гарріс увійшла в історію, ставши першою жінкою з кольоровою шкірою, яка перемогла в президентській номінації від основної партії.

За інформацією американського телеканалу ABC News, Гарріс та Дональд Трамп проведуть політичні дебати 10 вересня.

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