Гарріс отримала підтримку 99% делегатів від Демократичної партії на пост президента США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс увійшла в історію, ставши першою жінкою з кольоровою шкірою, яка перемогла в президентській номінації від основної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Гарріс отримала підтримку 99% із 4 567 делегатів, про що повідомив Демократичний національний комітет (ДНК). Голосування відбувалося віртуально протягом п'яти днів, а не особисто на Демократичному національному з'їзді, який розпочнеться 19 серпня в Чикаго.

Секретар з'їзду Джейсон Рей має підтвердити результати голосування, перш ніж Гарріс і її майбутній кандидат на посаду віцепрезидента приймуть номінацію.

Гарріс, чиї батьки були іммігрантами з Індії та Ямайки, може стати першою чорношкірою жінкою і першою людиною південноазіатського походження, яка обіймає посаду президента. Вона опинилася у верхній частині партійного квитка після того, як 21 липня президент Джо Байден зняв свою кандидатуру, розчистивши шлях для сходження Гарріс.

Протягом двох тижнів партія поспішила об'єднатися навколо Гарріс, переробила своє послання, зібрала мільйони доларів і спробувала задіяти ентузіазм щодо нового кандидата. Гарріс провела швидкий пошук кандидата на посаду віцепрезидента і залучила нових радників.

Очікується, що сьогодні Гарріс оголосить свого кандидата на посаду віцепрезидента, після чого проведе спільний передвиборчий мітинг у Філадельфії та вирушить у турне штатами.