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Харрис сталкивается с трудностями в привлечении важных категорий избирателей, - эксперт

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Роман Кот

Вице-президент США Камала Харрис, хотя и демонстрирует рост популярности, имеет трудности с поддержкой среди определенных групп избирателей.

Об этом сообщил президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко в материале РБК-Украина "Медовый месяц Камалы Харрис. Что вернуло интригу в выборы президента США".

Эксперт отмечает, что несмотря на положительное медийное внимание, ситуация в ключевых штатах для Харрис остается сложной.

"Вопрос в том, что она до сих пор не может привлечь наиболее важные для нее категории населения - белых необразованных мужчин и испаноязычных американцев. Это ключевые категории, которые все-таки поддерживают Дональда Трампа", - заявил он. 

Предыстория

Харрис начала свою предвыборную кампанию после того, как президент США Джо Байден решил не выдвигать свою кандидатуру из-за неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

После дебатов среди демократов и спонсоров кампании американского лидера началась паника, поскольку все усомнились в возможности его победы на предстоящих выборах.

Недавно Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии. К тому же Харрис вошла в историю, став первой женщиной с цветной кожей, победившей в президентской номинации от основной партии.

По информации американского телеканала ABC News, Харрис и Дональд Трамп проведут политические прения 10 сентября.

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Соединенные Штаты АмерикиВыборы в СШАКамала Харрис