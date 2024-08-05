Гарріс представить кандидата на посаду віцепрезидента найближчими днями, - CNN

Під час робочих вихідних у резиденції Гарріс у Військово-морській обсерваторії у Вашингтоні завершились пошуки кандидата на посаду віцепрезидента. Загалом було проведено три інтерв'ю з фінальними претендентами, серед яких:

Тім Волз, губернатор Міннесоти;

Джош Шапіро, губернатор Пенсильванії;

Марк Келлі, сенатор від Аризони.

Станом на вечір неділі, як розповідають люди, що знайомі з процесом пошуку кандидата, не було зрозуміло, чи прийняла Гарріс остаточне рішення. Також можливо, що ім'я висуванця віцепрезидентка напише в листі, який буде розіслано її прихильникам електронною поштою.

Кандидат Трампа

Нещодавно свого висуванця на посаду віцепрезидента назвав інший кандидат на посаду президента США - Дональд Трамп. Мова йде про Джей Ді Венса. Тим часом у Європі вже зростає паніка через вибір республіканця.

Детальніше про те, хто може стати кандидатом на посаду віцепрезидента з боку Гарріс - в матеріалі РБК-Україна.