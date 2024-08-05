Харрис представит кандидата на должность вице-президента в ближайшие дни, - CNN

Во время рабочих выходных в резиденции Харрис в Военно-морской обсерватории в Вашингтоне завершились поиски кандидата на должность вице-президента. Всего было проведено три интервью с финальными претендентами, среди которых:

Тим Уолз, губернатор Миннесоты;

Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании;

Марк Келли, сенатор от Аризоны.

По состоянию на вечер воскресенья, как рассказывают люди, знакомые с процессом поиска кандидата, не было понятно, приняла ли Харрис окончательное решение. Также возможно, что имя выдвиженца вице-президент напишет в письме, которое будет разослано ее сторонникам по электронной почте.

Кандидат Трампа

Недавно своего выдвиженца на должность вице-президента назвал другой кандидат на пост президента США - Дональд Трамп. Речь идет о Джей Ди Венсе. Тем времен в Европе уже растет паника из-за выбора республиканца.

Подробнее о том, кто может стать кандидатом на должность вице-президента со стороны Гаррис - в материале РБК-Украина.