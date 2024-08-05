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Харрис представит кандидата на должность вице-президента в ближайшие дни, - CNN

Фото: Камала Харрис, вице-президентка Соединенных Штатов Америки, кандидатка на пост главы Белого дома (Getty Images)а
Автор: Сергей Пышкин

Кандидатка на пост главы Белого дома Камала Харрис может представить своего выдвиженца на должность вице-президента уже завтра, 6 августа, в Филадельфии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время рабочих выходных в резиденции Харрис в Военно-морской обсерватории в Вашингтоне завершились поиски кандидата на должность вице-президента. Всего было проведено три интервью с финальными претендентами, среди которых: 

  • Тим Уолз, губернатор Миннесоты; 
  • Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании; 
  • Марк Келли, сенатор от Аризоны.  

По состоянию на вечер воскресенья, как рассказывают люди, знакомые с процессом поиска кандидата, не было понятно, приняла ли Харрис окончательное решение. Также возможно, что имя выдвиженца вице-президент напишет в письме, которое будет разослано ее сторонникам по электронной почте. 

Кандидат Трампа

Недавно своего выдвиженца на должность вице-президента назвал другой кандидат на пост президента США - Дональд Трамп. Речь идет о Джей Ди Венсе. Тем времен в Европе уже растет паника из-за выбора республиканца.

Подробнее о том, кто может стать кандидатом на должность вице-президента со стороны Гаррис - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки