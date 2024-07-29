Номер два для Гарріс. Хто може стати віце-президентом США від демократів

Після зняття з виборів Джо Байдена, найбільш імовірна кандидатка від демократів Камала Гарріс має обрати собі кандидата у віце-президенти.

РБК-Україна розповідає, хто може зайняти цю номінацію.

Оскільки Камала Гарріс представляє штат Каліфорнія, в якому політично домінують демократи, то кандидатом у віце-президенти можуть вибрати представника "хиткого штату" – такого, де шанси демократів та республіканців на перемогу співставні.

Підбором та перевіркою потенційних кандидатів займається колишній генеральний прокурор США Ерік Голдер і його юридична фірма.

Джош Шапіро

Губернатор штату Пенсильванія. До вступу на посаду п'ять років був генеральним прокурором штату. З огляду на це, він знає Камалу Гарріс майже два десятиліття, адже вона була генпрокурором Каліфорнії.

Шапіро користується прихильністю багатьох донорів з Уолл-стріт, які переконані, що він міг би допомогти Гарріс у своєму штаті. З іншого боку, Шапіро є великим прихильником Ізраїлю, а це може вплинути на позиції Гарріс у іншому хиткому штаті – Мічігані. Там є велика частка арабських американських виборців, налаштованих антиізраїльськи.

За інформацією Financial Times, частина донорів Демократичної партії висловлює занепокоєння, що Шапіро не має достатнього досвіду урядування.

Джош Шапіро регулярно робить заяви на підтримку України, але практичних дій не так багато.

Марк Келлі

Cенатор від штату Арізона. Марк Келлі – колишній пілот ВМС США, учасник американської операції “Буря в пустелі” в Іраку та Кувейті 1991 року. У середині 90-х років Марк Келлі та його брат-близнюк Скотт були відібрані у програму підготовки астронавтів НАСА. Сенатором працює з 2020 року. До цього кандидата у віце-президенти прихильні донори-демократи з Голлівуду.

Обрання Марка Келлі допомогло б Камалі Гарріс здобути перемогу в Арізоні та отримати прихильність серед консервативно налаштованих незалежних виборців, стурбованих можливим поверненням Трампа на посаду головнокомандувача.

Однак в такому випадку Майку Келлі доведеться поступитися своїм місцем у Сенаті, а тоді демократи можуть втратити більшість у верхній палаті Конгресу.

Марк Келлі у 2023 році здійснив два візити в Україну, а також зустрічався з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Вашингтону. В штаті Арізона, який представляє політик, проходить навчання українських пілотів.

Рой Купер

Губернатор штату Північна Кароліна. Купер перебуває на посаді з 2016 року, тож у 2024-му його каденція закінчується. Купер і Харріс одночасно працювали генеральними прокурорами на рівні штатів, і вони разом проводили передвиборчу кампанію в Північній Кароліні в останні тижні, перш ніж Байден знявся з виборів.

Має великий досвід у політиці. Купер перемагав на шести загальних виборах у Північній Кароліні і високо оцінюється як губернатор. А в 2020 році він був єдиним губернатором-демократом, який переміг у "республіканському" штаті.

Купер має чітку проукраїнську позицію. Зокрема, у квітні 2022 року доручав Національній гвардії штату направити військову допомогу Україні. Також за його розпорядженням, всі урядові установи припинили угоди чи операції, які приносять користь російським організаціям.

Джей Бі Прітцкер

Губернатор штату Іллінойс та спадкоємець мережі готелів Hyatt Hotels Corporation. Він керує штатом, який має суттєву кількість голосів виборників – 19 і стабільно підтримує демократів. Серед плюсів Пріцкера - можливість фінансувати виборчу кампанію з власних коштів.

Джей Пріцкер має українське єврейське походження. Представники української діаспори в Чикаго зазначають, що губернатор багато знає про Україну. Крім того, його сестра, Пенні Пріцкер є спеціальною представницею США з допомоги відновленню економіки України.

Є одним з найбільших лобістів України у США. 18 березня 2022 – перший губернатор, який почав вводити санкції проти Росії на рівні штату. Також Пріцкер підписав акт про виведення всіх коштів штату з російських банків на знак солідарності з Україною.

Гретхен Уітмер

Губернаторка важливого "хиткого" штату Мічіган. Тож якщо вона стане кандидатом, то зможе допомогти Камалі Гарріс завоювати голоси арабських американців.

Протягом останні років вона стала ключовою фігурою в Демократичній партії. Була співголовою національної кампанії Байдена, і зараз так само допомагає Гарріс. 9 липня випустила мемуари “Справжня Гретх: що я дізналася про життя, лідерство та все між ними”.

Вона разом із Камалою Гарріс представила б безпрецедентну комбінацію – жінки-кандидатки як у президенти, так і віце-президенти. Однак поки що Гретхен Уітмер заявляла про небажання йти на вибори.

На підтримку України Уітмер робила не так багато заяв, однак у травні 2023 року відвідувала Латвію, де перебувала Національна гвардія штату Мічіган. Серед іншого, Уітмер тоді заявляла про солідарність з українцями.