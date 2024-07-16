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"Катастрофа для України". ЄС панікує через кандидатуру Венса на посаду віце-президента, - ЗМІ

Вівторок 16 липня 2024 12:26
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"Катастрофа для України". ЄС панікує через кандидатуру Венса на посаду віце-президента, - ЗМІ Фото: сенатор від американського штату Огайо Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Європі вже наростає занепокоєння щодо другого президентського терміну Дональда Трампа і його впливу на зовнішню політику США. Призначення сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса до передвиборчого штабу лише посилило сумніви щодо прихильності потенційної нової адміністрації до України та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Це катастрофа для України", - заявив один із високопоставлених чиновників ЄС після того, як Трамп оголосив Венса своїм кандидатом на посаду віцепрезидента США.

Ставлення Венса до України неоднозначне. У 2022 році він висловив байдужість до її долі, заявивши в інтерв'ю: "Мені, чесно кажучи, байдуже, що станеться з Україною".

Однак у лютому 2024 року, під час першого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, Венс закликав до перегляду американської підтримки України, а також пропустив зустріч з українською делегацією та іншими сенаторами.

Останнім часом риторика сенатора стала більш жорсткою. 39-річний політик засуджує залежність Європи від США в питаннях військових витрат. Зокрема, він критикує Німеччину за те, що вона не досягла цільового показника НАТО з оборонних витрат у 2% від ВВП.

Кандидат у віце-президенти від Трампа

15 липня Трамп отримав достатньо голосів від республіканців, щоб стати кандидатом у президенти від партії.

Він також оголосив свого кандидата на посаду віцепрезидента США. Ним став сенатор Джей Ді Венс зі штату Огайо.

Докладніше про Венса - у матеріалі РБК-Україна.

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