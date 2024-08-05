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Гарріс представить кандидата на посаду віцепрезидента найближчими днями, - CNN

Понеділок 05 серпня 2024 11:50
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Гарріс представить кандидата на посаду віцепрезидента найближчими днями, - CNN Фото: Камала Гарріс, віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки, кандидатка на посаду голови Білого дому (Getty Images)а
Автор: Сергій Пишкін

Кандидатка на посаду голови Білого дому Камала Гарріс може представити свого висуванця на посаду віцепрезидента вже завтра, 6 серпня, у Філадельфії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час робочих вихідних у резиденції Гарріс у Військово-морській обсерваторії у Вашингтоні завершились пошуки кандидата на посаду віцепрезидента. Загалом було проведено три інтерв'ю з фінальними претендентами, серед яких:

  • Тім Волз, губернатор Міннесоти;
  • Джош Шапіро, губернатор Пенсильванії;
  • Марк Келлі, сенатор від Аризони.

Станом на вечір неділі, як розповідають люди, що знайомі з процесом пошуку кандидата, не було зрозуміло, чи прийняла Гарріс остаточне рішення. Також можливо, що ім'я висуванця віцепрезидентка напише в листі, який буде розіслано її прихильникам електронною поштою.

Кандидат Трампа

Нещодавно свого висуванця на посаду віцепрезидента назвав інший кандидат на посаду президента США - Дональд Трамп. Мова йде про Джей Ді Венса. Тим часом у Європі вже зростає паніка через вибір республіканця.

Детальніше про те, хто може стати кандидатом на посаду віцепрезидента з боку Гарріс - в матеріалі РБК-Україна.

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