Гарріс після перемоги на дебатах з Трампом хоче ще один раунд у жовтні

Після дебатів команда демократки оголосила про бажання провести другий ранд дебатів з республіканцем до виборів у листопаді. За словами поінформованих осіб, рішення про запит на повторні дебати було прийнято до того, як обидва кандидати зустрілися у вівторок.

"Це те, що вони (громадяни США, - ред.) побачили сьогодні ввечері, і те, що вони повинні побачити на других дебатах у жовтні. Віце-президентка Гарріс готова до повторних дебатів. Дональд Трамп" - сказала голова кампанії демократки Джен О'Меллі Діллон.

Варто додати, що раніше кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп закликав провести три раунди дебатів. Перші відбулися наприкінці червня (тоді демократів представляв чинний президент США Джо Байден), а другий раунд відбувся у вівторок, 10 вересня.

Як зазначає The Washington Post, поки неясно чи погодиться Трамп на другий раунд з Гарріс.

"Ми подивимося на це, але вони хочуть повторних дебатів, тому що вони програли", - сказав він журналістам після дебатів.