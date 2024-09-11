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Харрис после победы на дебатах с Трампом хочет еще один раунд в октябре

Фото: Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кандидат в президенты США Камала Харрис после победы на дебатах с Дональдом Трампом намерена провести второй раунд. Ожидается, что вторые дебаты пройдут в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

После дебатов команда демократки объявила о желании провести второй ранд дебатов с республиканцем до выборов в ноябре. По словам информированных лиц, решение о запросе на повторные дебаты было принято до того, как оба кандидата встретились во вторник.

"Это то, что они (граждане США, - ред.) увидели сегодня вечером, и то, что они должны увидеть на вторых дебатах в октябре. Вице-президент Харрис готова к повторным дебатам. Дональд Трамп?" - сказала глава кампании демократки Джен О'Мэлли Диллон.

Следует добавить, что ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп призвал провести три раунда дебатов. Первые прошли в конце июня (тогда демократов представлял действующий президент США Джо Байден), а второй раунд состоялся во вторник, 10 сентября.

Как отмечает The Washington Post, пока неясно, согласится ли Трамп на второй раунд с Харрис.

"Мы посмотрим на это, но они хотят повторных дебатов, потому что они проиграли", - сказал он журналистам после дебатов.

 

Дебаты Трампа и Харрис

Сегодня ночью в США прошли вторые дебаты перед выборами президента, которые состоятся в ноябре. Впервые на дебатах встретились республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис.

По результатам предварительного соцопроса, Харрис победила на дебатах, так считают 63% респондентов. 37% отдали победу Трампу.

На дебатах оба кандидата вспомнили и Украину. Трамп уклонился от ответа о том, хотел ли он победы Украины, а Харрис обвинила оппонента в заигрывании с российским диктатором.

Детальнее о дебатах и главные заявления кандидатов в президенты США - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала ХаррисВыборы в США