Гарріс наполягає на нових дебатах із Трампом у жовтні

Віце-президент США Камала Гарріс наполягає на проведенні у жовтні нових дебатів зі своїм опонентом Дональдом Трампом у зв'язку з наближенням виборів 5 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У неділю, 22 вересня, Гарріс закликала Трампа прийняти пропозицію провести дебати на телеканалі CNN 23 жовтня, що мають стати продовженням перших дебатів на ABC 10 вересня.
"Він повинен погодитися, адже я дуже твердо переконана, що ми зобов'язані перед американським народом і виборцями зустрітися ще раз до дня виборів", - сказала Гарріс своїм прихильникам на заході зі збору коштів у Нью-Йорку.
"Ми повинні провести ще одні дебати. Мій опонент шукає причину, щоб їх уникнути", - додала вона.
Гарріс також визнала, що у деяких штатах США розпочалося дострокове голосування, але зазначила, що до виборів залишилося більше місяця.
Перші дебати між головними кандидатами на пост президента США відбулися 10 вересня. За підсумками розмови, Гарріс випереджає Трампа на 5%, хоча на момент дебатів рейтинги кандидатів були майже рівними.
В суботу, 21 вересня, Гарріс прийняла запрошення CNN взяти участь у дебатах 23 жовтня і закликала Трампа погодитися на нову дискусію.
Однак Трамп під час мітингу в суботу відмовився від нових дебатів. Він заявив, що "вже занадто пізно" та послався на початок дострокового голосування у деяких штатах.
Американське видання Axios не виключає, що кандидати у президенти можуть дати інтерв'ю замість дебатів.
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