Харрис настаивает на новых дебатах с Трампом в октябре

Вице-президент США Камала Харрис настаивает на проведении в октябре новых дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом в связи с приближением выборов 5 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В воскресенье, 22 сентября, Харрис призвала Трампа принять предложение провести дебаты на телеканале CNN 23 октября, которые должны стать продолжением первых дебатов на ABC 10 сентября.
"Он должен согласиться, ведь я очень твердо убеждена, что мы обязаны перед американским народом и избирателями встретиться еще раз до дня выборов", - сказала Харрис своим сторонникам на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
"Мы должны провести еще одни дебаты. Мой оппонент ищет причину, чтобы их избежать", - добавила она.
Харрис также признала, что в некоторых штатах США началось досрочное голосование, но отметила, что до выборов осталось больше месяца.
Первые дебаты между главными кандидатами на пост президента США состоялись 10 сентября. По итогам дискуссии, Харрис вырвалась вперед и опережает Трампа на 5%, хотя на момент дебатов рейтинги кандидатов были почти равными.
В субботу, 21 сентября, Харрис приняла приглашение CNN принять участие в дебатах 23 октября и призвала Трампа согласиться провести новую дискуссию.
Однако Трамп во время митинга в субботу отказался от новых дебатов. Он заявил, что "уже слишком поздно" и сослался на начало досрочного голосования в некоторых штатах.
Американское издание Axios не исключает, что кандидаты в президенты могут дать интервью вместо дебатов.
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