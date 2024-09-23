Гарріс наполягає на нових дебатах із Трампом у жовтні

Віце-президент США Камала Гарріс наполягає на проведенні у жовтні нових дебатів зі своїм опонентом Дональдом Трампом у зв'язку з наближенням виборів 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У неділю, 22 вересня, Гарріс закликала Трампа прийняти пропозицію провести дебати на телеканалі CNN 23 жовтня, що мають стати продовженням перших дебатів на ABC 10 вересня.

"Він повинен погодитися, адже я дуже твердо переконана, що ми зобов'язані перед американським народом і виборцями зустрітися ще раз до дня виборів", - сказала Гарріс своїм прихильникам на заході зі збору коштів у Нью-Йорку.

"Ми повинні провести ще одні дебати. Мій опонент шукає причину, щоб їх уникнути", - додала вона.

Гарріс також визнала, що у деяких штатах США розпочалося дострокове голосування, але зазначила, що до виборів залишилося більше місяця.