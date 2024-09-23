Гарріс наполягає на нових дебатах із Трампом у жовтні
Віце-президент США Камала Гарріс наполягає на проведенні у жовтні нових дебатів зі своїм опонентом Дональдом Трампом у зв'язку з наближенням виборів 5 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У неділю, 22 вересня, Гарріс закликала Трампа прийняти пропозицію провести дебати на телеканалі CNN 23 жовтня, що мають стати продовженням перших дебатів на ABC 10 вересня.
"Він повинен погодитися, адже я дуже твердо переконана, що ми зобов'язані перед американським народом і виборцями зустрітися ще раз до дня виборів", - сказала Гарріс своїм прихильникам на заході зі збору коштів у Нью-Йорку.
"Ми повинні провести ще одні дебати. Мій опонент шукає причину, щоб їх уникнути", - додала вона.
Гарріс також визнала, що у деяких штатах США розпочалося дострокове голосування, але зазначила, що до виборів залишилося більше місяця.
Дебати між Гарріс і Трампом
Перші дебати між головними кандидатами на пост президента США відбулися 10 вересня. За підсумками розмови, Гарріс випереджає Трампа на 5%, хоча на момент дебатів рейтинги кандидатів були майже рівними.
В суботу, 21 вересня, Гарріс прийняла запрошення CNN взяти участь у дебатах 23 жовтня і закликала Трампа погодитися на нову дискусію.
Однак Трамп під час мітингу в суботу відмовився від нових дебатів. Він заявив, що "вже занадто пізно" та послався на початок дострокового голосування у деяких штатах.
Американське видання Axios не виключає, що кандидати у президенти можуть дати інтерв'ю замість дебатів.
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