Харрис настаивает на новых дебатах с Трампом в октябре

Вице-президент США Камала Харрис настаивает на проведении в октябре новых дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом в связи с приближением выборов 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В воскресенье, 22 сентября, Харрис призвала Трампа принять предложение провести дебаты на телеканале CNN 23 октября, которые должны стать продолжением первых дебатов на ABC 10 сентября.

"Он должен согласиться, ведь я очень твердо убеждена, что мы обязаны перед американским народом и избирателями встретиться еще раз до дня выборов", - сказала Харрис своим сторонникам на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.

"Мы должны провести еще одни дебаты. Мой оппонент ищет причину, чтобы их избежать", - добавила она.

Харрис также признала, что в некоторых штатах США началось досрочное голосование, но отметила, что до выборов осталось больше месяца.