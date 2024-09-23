Харрис настаивает на новых дебатах с Трампом в октябре
Вице-президент США Камала Харрис настаивает на проведении в октябре новых дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом в связи с приближением выборов 5 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В воскресенье, 22 сентября, Харрис призвала Трампа принять предложение провести дебаты на телеканале CNN 23 октября, которые должны стать продолжением первых дебатов на ABC 10 сентября.
"Он должен согласиться, ведь я очень твердо убеждена, что мы обязаны перед американским народом и избирателями встретиться еще раз до дня выборов", - сказала Харрис своим сторонникам на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
"Мы должны провести еще одни дебаты. Мой оппонент ищет причину, чтобы их избежать", - добавила она.
Харрис также признала, что в некоторых штатах США началось досрочное голосование, но отметила, что до выборов осталось больше месяца.
Дебаты между Харрис и Трампом
Первые дебаты между главными кандидатами на пост президента США состоялись 10 сентября. По итогам дискуссии, Харрис вырвалась вперед и опережает Трампа на 5%, хотя на момент дебатов рейтинги кандидатов были почти равными.
В субботу, 21 сентября, Харрис приняла приглашение CNN принять участие в дебатах 23 октября и призвала Трампа согласиться провести новую дискуссию.
Однако Трамп во время митинга в субботу отказался от новых дебатов. Он заявил, что "уже слишком поздно" и сослался на начало досрочного голосования в некоторых штатах.
Американское издание Axios не исключает, что кандидаты в президенты могут дать интервью вместо дебатов.
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