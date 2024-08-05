UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гарріс і Трамп зрівняли шанси стати президентом США, - соцопитування

Фото: кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За даними останнього соцопитування, кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного опитування CBS News/YouGov.

Так, за Гарріс готові віддати свої голоси 49%, а за Трампа - 47% виборців. Незалежного кандидата Роберта Кеннеді підтримують 2%.

У т.зв. "ключових штатах", що визначають результат виборів, головні фаворити перегонів на сьогоднішній день мають рівні шанси на перемогу.

Згідно з опитуванням, у Мічигані обидвох кандидатів підтримують по 48%, в Пенсильванії - по 50%, а в Арізоні - по 49%.

Трамп має несуттєву перевагу у Вісконсині (50% проти 49% за Гарріс), Джорджії (50% і 47%) та Північній Кароліні (50% і 47%). Гаріс дещо випереджає Трампа у Неваді (50% проти 48%).

Опитування проводилося з 30 липня по 2 серпня.

Президентські вибори у США

Чергові президентській вибори у Сполучених Штатах відбудуться 5 листопада 2024 року.

Після зняття з перегонів чинного президента Джо Байдена, 2 серпня кандидатом від Демократичної партії було обрано нинішнього віце-президента Камалу Гарріс.

Передвиборчий штаб Гарріс відмовився від участі у запропонованих Трампом теледебатах на телеканалі Fox News. У відповідь Трамп поглузував над своєю конкуренткою.

Тим часом Гарріс запустила кампанію із залучення виборців, які відмовилися підтримувати Трампа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп