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Харрис и Трамп сравняли шансы стать президентом США, - соцопрос

Фото: кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Про данным последнего соцопроса, кандидаты от демократов Камала Харрис и республиканцев Дональд Трамп имеют равные шансы выиграть президентские выборы в ключевых штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического опроса CBS News/YouGov.

Так, за Харрис готовы отдать свои голоса 49%, а за Трампа - 47% избирателей. Независимого кандидата Роберта Кеннеди поддерживают 2%.

В т.н. "ключевых штатах", определяющих исход выборов, главные фавориты гонки на сегодняшний день имеют равные шансы на победу.

Согласно опросу, в Мичигане обоих кандидатов поддерживают по 48%, в Пенсильвании - по 50%, а в Аризоне - по 49%.

Трамп имеет несущественное преимущество в Висконсине (50% против 49% за Харрис), Джорджии (50% и 47%) и Северной Каролине (50% и 47%). Харрис несколько опережает Трампа в Неваде (50% против 48%).

Опрос проводился с 30 июля по 2 августа.

Президентские выборы в США

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 5 ноября 2024 года.

После снятия с гонки действующего президента Джо Байдена, 2 августа кандидатом от Демократической партии была избрана нынешний вице-президент Камала Харрис.

Предвыборный штаб Харрис отказался от участия в предложенных Трампом теледебатах на телеканале Fox News. В ответ Трамп посмеялся над своей конкуренткой.

Тем временем Харрис запустила кампанию по привлечению избирателей, которые отказались поддерживать Трампа.

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Дональд Трамп