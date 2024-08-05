Харрис и Трамп сравняли шансы стать президентом США, - соцопрос

Так, за Харрис готовы отдать свои голоса 49%, а за Трампа - 47% избирателей. Независимого кандидата Роберта Кеннеди поддерживают 2%.

В т.н. "ключевых штатах", определяющих исход выборов, главные фавориты гонки на сегодняшний день имеют равные шансы на победу.

Согласно опросу, в Мичигане обоих кандидатов поддерживают по 48%, в Пенсильвании - по 50%, а в Аризоне - по 49%.

Трамп имеет несущественное преимущество в Висконсине (50% против 49% за Харрис), Джорджии (50% и 47%) и Северной Каролине (50% и 47%). Харрис несколько опережает Трампа в Неваде (50% против 48%).

Опрос проводился с 30 июля по 2 августа.