Трамп поглузував над Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News
Кандидат у президенти США Дональд Трамп поглузував над іншим кандидатом Камалою Гарріс після її відмови від дебатів на телеканалі Fox News.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп накинуся з образами на Гарріс. Він заявив, що у демократки нібито "низький IQ" і що їй бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".
"Я побачу її 4 вересня або не побачу взагалі", - написав республіканець, маючи на увазі дату проведення дебатів.
Дональд Трамп повторив свою заяву на мітингу у штаті Джорджія: "Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться".
Він також заявив, що Гарріс "може читати з телесуфлера", але не говорити у прямому ефірі.
Що цьому передувало
Кандидат у президенти США Дональд Трамп погодився на проведення передвиборчих дебатів з Камалою Гарріс, яку обрали кандидатом на вибори від Демократичної партії.
Трамп заявив, що дебати мають відбутися 4 вересня на близькому до нього телеканалі Fox News.
Втім, Гарріс не погодилася на дебати на умовах Трампа. Вона заявила, що піде на дебати на телеканалі ABC 10 вересня. Представник ABC News не зміг підтвердити будь-які подробиці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.