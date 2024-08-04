ua en ru
Нд, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп поглузував над Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News

Вашингтон, Неділя 04 серпня 2024 09:47
UA EN RU
Трамп поглузував над Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кандидат у президенти США Дональд Трамп поглузував над іншим кандидатом Камалою Гарріс після її відмови від дебатів на телеканалі Fox News.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп накинуся з образами на Гарріс. Він заявив, що у демократки нібито "низький IQ" і що їй бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

"Я побачу її 4 вересня або не побачу взагалі", - написав республіканець, маючи на увазі дату проведення дебатів.

Дональд Трамп повторив свою заяву на мітингу у штаті Джорджія: "Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться".

Він також заявив, що Гарріс "може читати з телесуфлера", але не говорити у прямому ефірі.

Що цьому передувало

Кандидат у президенти США Дональд Трамп погодився на проведення передвиборчих дебатів з Камалою Гарріс, яку обрали кандидатом на вибори від Демократичної партії.

Трамп заявив, що дебати мають відбутися 4 вересня на близькому до нього телеканалі Fox News.

Втім, Гарріс не погодилася на дебати на умовах Трампа. Вона заявила, що піде на дебати на телеканалі ABC 10 вересня. Представник ABC News не зміг підтвердити будь-які подробиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Камала Гарріс Вибори в США
NEWS
Особисто в руки або поштою. Що треба знати про правила вручення повісток
Особисто в руки або поштою. Що треба знати про правила вручення повісток
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку