Гарріс запускає кампанію для залучення виборців, яких відлякав Трамп, - AP
Цієї неділі віце-президент США Камала Гарріс запускає кампанію, щоб залучити на свій бік виборців-республіканців, яких відлякує кандидатура Дональда Трампа
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За словами команди віце-президента, програма "Республіканці за Гарріс" буде "кампанією всередині кампанії", в якій відомі республіканці задіятимуть свої соцмережі, приділяючи особливу увагу виборцям, які підтримали колишнього посла ООН Ніккі Хейлі.
Програма розпочнеться із заходів цього тижня в Аризоні, Північній Кароліні та Пенсільванії. Республіканці, які підтримують Гарріс, також візьмуть участь у мітингах із віце-президентом та її майбутнім кандидатом наступного тижня.
Associated Press пише, що команда Байдена намагається створити "структуру дозволів" для виборців Республіканської партії, яким інакше було б важко голосувати за Гарріс. Зусилля значною мірою спиратимуться на контакти між виборцями-республіканцями.
Задум кампанії полягає в тому, що найкращий спосіб змусити республіканця проголосувати за Гарріс - це почути безпосередньо від іншого республіканця, який зробив той самий вибір.
Дебати Гарріс і Трампа
Нагадаємо, що другі дебати між кандидатами в президенти США планувалися на 10 вересня на каналі ABC News. Однак після виходу Байдена з перегонів, Трамп закликав провести дебати з Гарріс на близькому до нього каналі Fox News.
Учора, 3 серпня, стало відомо, що штаб Гарріс відмовився від дебатів на умовах Трампа і чекає на нього 10 числа, як було обумовлено раніше. Також передвиборчий штаб додав, що віцепрезидент прийде на ABC незалежно від того, чи прийде на канал Трамп.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.