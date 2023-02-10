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Гарно тікають. Українські аеророзвідники знищили групу росіян (відео)

Фото: українські аеророзвідники знищили групу росіян (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військові прикордонної аеророзвідки знищили групу російських окупантів та показали це на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Прикордонники уразили будівлю, у якій перебували росіяни.

"Мінус дев’ять окупантів - результат майстерної роботи прикордонної аеророзвідки", - написали військові.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці знищили ворожий гелікоптер за допомогою артилерії.

До того ж, наші захисники показали перший знищений російський "Термінатор".

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